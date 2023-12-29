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    Дзюба: Новый год ассоциируется со сладостями, всегда хотелось, чтобы что-то вкусное перепало. ВИДЕО

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    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, как в детстве праздновал Новый год.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Воспоминания у меня сумасшедшие. Мы жили в коммунальной квартире в 96-97 году на пятом этаже и все поднимались на наш этаж с папиными любимыми танцами. Сейчас это наверно дико, а тогда это было прикольно, все друг друга знали, общения было больше. Сейчас не все знают соседей по лестничной клетке.

    В детстве всегда выходили, играли, конечно же, ассоциируется со сладостями, всегда хотелось, чтобы что-то вкусное перепало», — отметил Дзюба в комментарии клубной пресс-службе.

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