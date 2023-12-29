В 22:45 29.12.2023 Бирмингем Сити и Бристоль Сити начнут матч в английском Чемпионшипе.

Бирмингем Сити — Бристоль Сити

Последний матч между собой: Бристоль Сити — Бирмингем Сити 0:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бирмингем Сити» — «Бристоль Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.13 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Бристоль Сити»).

Трансляция

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