Анчелотти: Мы с «Реалом» отправляемся за новыми победами

Главный тренер мадридского «Реала»заключил новое соглашение с клубом и дал комментарий этому событию.

«Сегодня счастливый день. Мы с "Реалом" продолжаем совместный путь за новыми и большими успехами. Спасибо всем и да здравствует Мадрид!» — написал Анчелотти в своих социальных сетях.

Анчелотти работал с «Реалом» с 2013 по 2015 год, а в 2021-м снова вернулся в клуб.

Под руководством итальянского специалиста королевский клуб взял 10 трофеев: два Лиги чемпионов, два клубных чемпионата мира, два Суперкубка Европы, чемпионат Испании, два Кубка и один Суперкубок страны.