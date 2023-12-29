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    Анчелотти: Мы с «Реалом» отправляемся за новыми победами

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заключил новое соглашение с клубом и дал комментарий этому событию.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Сегодня счастливый день. Мы с "Реалом" продолжаем совместный путь за новыми и большими успехами. Спасибо всем и да здравствует Мадрид!» — написал Анчелотти в своих социальных сетях.

    Анчелотти работал с «Реалом» с 2013 по 2015 год, а в 2021-м снова вернулся в клуб.

  • Официально: «Реал» продлил контракт с Анчелотти
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