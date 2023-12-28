Артета: Райс полностью оправдывает свою стоимость

Главный тренер «Арсенала»прокомментировал игру своего полузащитника

Хавбек летом перешел за € 116,6 млн из «Вест Хэма» и постоянно находится под прессингом со стороны общественности из-за своей стоимости.

«Каждый раз, когда вы включаете телевизор, эксперты только и говорят о Райсе и его успехах. Деклан очень умён, он хорошо справляется со всей этой болтовнёй. Не каждому футболисту по силам оправдать сумму, заплаченную за него.

Но у Деклана получается, он делает это блестяще», — цитирует Артету Football.London.

24-летний Деклан Райс стал футболистом «Арсенала» летом 2023 года. Его трансфер из «Вест Хэма» обошелся в рекордные для «канониров» € 116,6 млн. В нынешнем сезоне хавбек провел за новую команду 26 матчей, забил три гола, сделал один ассист.