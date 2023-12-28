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    Артета: Райс полностью оправдывает свою стоимость

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру своего полузащитника Деклана Райса.

    Деклан Райс (справа)
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    Деклан Райс (справа)

    Хавбек летом перешел за € 116,6 млн из «Вест Хэма» и постоянно находится под прессингом со стороны общественности из-за своей стоимости.

    «Каждый раз, когда вы включаете телевизор, эксперты только и говорят о Райсе и его успехах. Деклан очень умён, он хорошо справляется со всей этой болтовнёй. Не каждому футболисту по силам оправдать сумму, заплаченную за него.

    Но у Деклана получается, он делает это блестяще», — цитирует Артету Football.London.

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    • 24-летний Деклан Райс стал футболистом «Арсенала» летом 2023 года. Его трансфер из «Вест Хэма» обошелся в рекордные для «канониров» € 116,6 млн. В нынешнем сезоне хавбек провел за новую команду 26 матчей, забил три гола, сделал один ассист.

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