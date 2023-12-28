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    Мбаппе: Люди переоценивают мою власть в ПСЖ

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    Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о своем влиянии в клубе.

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    «Есть ли у меня власть сегодня? Люди так думают. Иногда они даже переоценивают её, потому что думают, что я тот, кто всё делает, тот, кто собирает команду, тот, кто говорит, кто что должен делать…

    Хотя мне нравится быть вовлечённым и преданным, основа всего — это то, что я футболист, так что никогда не должно быть никакой ошибки в том, кто я такой.

    Я гражданин. У меня есть позиции, ценности, которые я защищаю, и права, которые я хочу отстаивать. Я предполагаю это и заявляю об этом, но я не принимаю себя за нечто большее, чем я есть», — приводит слова Мбаппе журналист Адриен Гренье.

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    • В нынешнем сезоне 16 матчей за ПСЖ в Лиге 1, забил 18 голов и сделал 2 голевые передачи.

    Ранее сообщалось о том, что «Реал» начал готовить документы для того, чтобы приобрести форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в начале января 2024 года.

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