Мбаппе: Люди переоценивают мою власть в ПСЖ

Нападающийвысказался о своем влиянии в клубе.

«Есть ли у меня власть сегодня? Люди так думают. Иногда они даже переоценивают её, потому что думают, что я тот, кто всё делает, тот, кто собирает команду, тот, кто говорит, кто что должен делать…

Хотя мне нравится быть вовлечённым и преданным, основа всего — это то, что я футболист, так что никогда не должно быть никакой ошибки в том, кто я такой.

Я гражданин. У меня есть позиции, ценности, которые я защищаю, и права, которые я хочу отстаивать. Я предполагаю это и заявляю об этом, но я не принимаю себя за нечто большее, чем я есть», — приводит слова Мбаппе журналист Адриен Гренье.

В нынешнем сезоне 16 матчей за ПСЖ в Лиге 1, забил 18 голов и сделал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» начал готовить документы для того, чтобы приобрести форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в начале января 2024 года.