Генич: Дзюба — трансфер года в РПЛ

Комментаторответил на вопрос, какие трансферы в российском футболе он считает лучшими в уходящем году.

«Дзюба — трансфер года в РПЛ. Его взяли свободным агентом, Артем провел шикарную весну, помог "Локомотиву" взлететь по таблице. Сейчас его влияние на игру и результат просто колоссальное.

Если говорить о трансферах за деньги, то это Максим Глушенков. Внутри России это топ‑трансфер. Он дает качество, выдает лучший отрезок в своей карьере.

Большинство, вероятно, назовет переход Арсена Захаряна в "Реал Сосьедад", но это слишком банально. К тому же это продажа, а я бы хотел назвать игрока, который радовал зрителей РПЛ. Аббосбек Файзуллаев и Бителло начали играть только осенью, поэтому их нельзя назвать трансферами года. Для меня это Дзюба и Глушенков», — цитирует Генича «Матч ТВ».