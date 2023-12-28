Гари Невилл: Жезус — блестящий игрок

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед»оценил игру форварда лондонского «Арсенала»

«Я действительно люблю Жезуса. Он блестящий игрок, и я хотел бы сыграть с ним. В нём есть что-то от Уэйна Руни и Карлоса Тевеса, но у него нет этого инстинкта перед воротами. Иногда он бывает там, где ты не хочешь, чтобы он появлялся», — приводит слова Невилла Sky Sports.

В текущем сезоне 26-летний Жезус провел 19 встреч за «канониров» во всех турнирах, забил 7 голов и сделал две результативные передачи.

Календарь и таблица АПЛ

Календарь и таблица АПЛ

«Арсенал» в таблице АПЛ занимает 2-е место, набрав 40 очков. У лондонцев еще есть игра в запасе.