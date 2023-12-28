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    Гари Невилл: Жезус — блестящий игрок

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    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил игру форварда лондонского «Арсенала» Габриэля Жезуса.

    Гари Невилл
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    Гари Невилл

    «Я действительно люблю Жезуса. Он блестящий игрок, и я хотел бы сыграть с ним. В нём есть что-то от Уэйна Руни и Карлоса Тевеса, но у него нет этого инстинкта перед воротами. Иногда он бывает там, где ты не хочешь, чтобы он появлялся», — приводит слова Невилла Sky Sports.

    В текущем сезоне 26-летний Жезус провел 19 встреч за «канониров» во всех турнирах, забил 7 голов и сделал две результативные передачи.

    Календарь и таблица АПЛ

    Календарь и таблица АПЛ

    «Арсенал» в таблице АПЛ занимает 2-е место, набрав 40 очков. У лондонцев еще есть игра в запасе.

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