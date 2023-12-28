Бернарду Силва: Жоау Феликс наконец играет за команду, которая подходит его стилю

Хавбек «Манчестер Сити»высказался об игре своего соотечественника, который защищает цвета «Барселоны».

«Я пришёл в такой клуб, как "Манчестер Сити", к которому мои качества со временем адаптировались, но у Жоау Феликса в "Атлетико" такого не вышло. И это не критика в адрес "матрасников" или Жоау. "Атлетико" играет так всегда, а у Жоау иной стиль.

Возможно в "Атлетико" я бы тоже не добился успеха. Я бы попытался адаптироваться в их команде и последовал идее тренера, но для меня это было бы очень трудно.

В конце концов, я рад за Феликса, ведь он наконец играет за команду, которая подходит его стилю. Он чувствует себя комфортно в "Барсе" и играет лучше, чем несколько лет назад», — приводит слова Бернарду Силвы Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Феликс провел 25 матчей за клуб и сборную, забил 8 мячей и сделал 4 голевые передачи.