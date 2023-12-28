«Реал» может продлить контракт с Анчелотти

Мадридскийнамерен планирует продлить контракт с главным тренером

По информации испанского издания AS, это может произойти уже в начале следующего месяца.

Ожидается, что руководство «Реала» проведет встречу с Анчелотти до 10 января. На ней стороны обсудят условия дальнейшего сотрудничества.

Источник утверждает, что новый контракт итальянского специалиста с «Мадридом» будет рассчитан до июня 2025 года.

Действующий договор истекает летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что Анчелотти после завершения сезона может возглавить сборную Бразилии.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании после 18 туров.