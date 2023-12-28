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    «Реал» может продлить контракт с Анчелотти

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    Мадридский «Реал» намерен планирует продлить контракт с главным тренером Карло Анчелотти.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    По информации испанского издания AS, это может произойти уже в начале следующего месяца.

    Ожидается, что руководство «Реала» проведет встречу с Анчелотти до 10 января. На ней стороны обсудят условия дальнейшего сотрудничества.

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    • Источник утверждает, что новый контракт итальянского специалиста с «Мадридом» будет рассчитан до июня 2025 года.

    Действующий договор истекает летом 2024 года.

    Ранее сообщалось, что Анчелотти после завершения сезона может возглавить сборную Бразилии.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании после 18 туров.

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