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    В «Зените» отреагировали на слухи об уходе Вендела

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    Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о том, что клуб может покинуть Вендел. Ранее об этом писали бразильские СМИ.

    Вендел
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    Вендел

    «Я удивляюсь. Но в Бразилии сейчас столько бредовых слухов, которые не имеют ничего общего с реальностью. Сейчас многие клубы выбирают нового президента, все что-то обещают. Я говорил с Венделом по поводу "Фламенго". Оказалось, что он даже сам не знает про эти слухи.

    Ещё две недели назад "Зенит" покупал кого-то за 40 миллионов, сейчас ничего этого нет. Все знают, что у клуба хорошая репутация на бразильском рынке, но почти вся информация — фейки», — сказал Виллиам де Оливейра «Чемпионату».

    «Зенит» завершил первую часть чемпионата России-2023/24 на втором месте в таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка.

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