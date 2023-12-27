В «Зените» отреагировали на слухи об уходе Вендела

Тренер «Зенита»высказался о том, что клуб может покинуть. Ранее об этом писали бразильские СМИ.

«Я удивляюсь. Но в Бразилии сейчас столько бредовых слухов, которые не имеют ничего общего с реальностью. Сейчас многие клубы выбирают нового президента, все что-то обещают. Я говорил с Венделом по поводу "Фламенго". Оказалось, что он даже сам не знает про эти слухи.

Ещё две недели назад "Зенит" покупал кого-то за 40 миллионов, сейчас ничего этого нет. Все знают, что у клуба хорошая репутация на бразильском рынке, но почти вся информация — фейки», — сказал Виллиам де Оливейра «Чемпионату».

«Зенит» завершил первую часть чемпионата России-2023/24 на втором месте в таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка.