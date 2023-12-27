Тренер «Зенита» о Ренане: В какой-то момент он действительно загрустил

Тренерответил на вопрос о том, почему защитник командыне проходит в состав «сине-бело-голубых».

«Когда мы подписали Роберта, то знали, на что идём. 10 игр на профессиональном уровне в Бразилии — это говорит лишь о небольшом опыте. Нам нужен был футболист, который умеет здорово начинать атаки. Его качества стали для нас новыми. И его технические навыки компенсировали проблемы в обороне. Но мы понимали, что ему надо прибавлять.

Летом Роберт из-за сборной не провёл с нами полноценные сборы. Начался чемпионат, он сделал несколько ошибок, и мы посчитали правильным дать шанс Алипу. Он постоянно играл за сборную, был хорош на тренировках. И Нуралы его отлично использовал — играл надёжно и уверенно.

Мы не хотим вредить команде. У нас нет любимчиков. Кто лучше готов — тот будет играть. Мы говорили с Робертом об этой ситуации. В какой-то момент он действительно загрустил. Но это нормально. В футболе надо уметь преодолевать трудности. Он понимает, что происходит. Сейчас всё зависит от него, — сказал Вильям де Оливейра Чемпионату.

В нынешнем сезоне Ренан провел только 4 матча за "Зенит" в РПЛ и не отметился результативными действиями.