Тренер «Зенита»: Ренан? Мы никого не держим силой

Тренер «Зенита»оценил перспективы защитника Роберта Ренана.

«Мы говорим про футболиста сборной Бразилии, который уже получал вызов в основную команду. Его вызвали в Олимпийскую сборную. Он привлёк внимание больших европейских клубов. "Зенит" никого не держит силой. Мы понимаем, что Роберт сейчас не в лучшем состоянии. Но мы не можем просто сказать: “Ты нам не нужен, уходи”. У него очень большой потенциал.

Есть и интерес футболиста — готов ли он к тому, что надо завоёвывать себе место в составе? Гарантии игры ему не дадут нигде. Мы будем обсуждать его будущее вместе с ним. Мы знали, что проблемы возможны. Вопрос, насколько он готов ждать. Может ли он ментально пережить все проблемы.

Ренан не говорил мне, что хочет уйти. Сейчас он не играет, но ему нравится Петербург, нравится "Зенит". Вопрос только в игровой практике.

Роберту важно играть. Много играть. А в Бразилии или нет — неважно», — сказал Виллиам де Оливейра «Чемпионату».

В нынешнем сезоне 20-летний Ренан провел 8 матчей во всех турнирах. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется мадридский «Реал».