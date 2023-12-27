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    В «Зените» высказались о том, когда Педро присоединится к команде

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    Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра ответил на вопрос о том, когда нападающий Педро Энрике сможет присоединиться к команде.

    Педро Энрике
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    Педро Энрике

    «Он приедет в Петербург на медосмотр, а потом полетит на сбор в Абу-Даби. Я его видел и первым делом сказал не переживать — в Петербурге на стадионе есть крыша. У него огромное желание начать работу. И сейчас вовсю индивидуально тренируется. Я попросил его немного отдохнуть, потому что сборы у нас непростые. Важно, чтобы игроки были свежими.

    В Питер он прилетит с мамой. Она будет помогать ему в бытовых вопросах. Очень позитивный, добрый мальчик. Надеюсь, мы используем весь его потенциал», — цитирует Вильяма де Оливейру «Чемпионат».

    В этом году форвард провёл 20 матчей за «Коринтианс» и забил один мяч.

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