В «Зените» высказались о том, когда Педро присоединится к команде

Тренер «ответил на вопрос о том, когда нападающийсможет присоединиться к команде.

«Он приедет в Петербург на медосмотр, а потом полетит на сбор в Абу-Даби. Я его видел и первым делом сказал не переживать — в Петербурге на стадионе есть крыша. У него огромное желание начать работу. И сейчас вовсю индивидуально тренируется. Я попросил его немного отдохнуть, потому что сборы у нас непростые. Важно, чтобы игроки были свежими.

В Питер он прилетит с мамой. Она будет помогать ему в бытовых вопросах. Очень позитивный, добрый мальчик. Надеюсь, мы используем весь его потенциал», — цитирует Вильяма де Оливейру «Чемпионат».

В этом году форвард провёл 20 матчей за «Коринтианс» и забил один мяч.