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    Венгер рассказал, почему Аршавин не стал звездой «Арсенала»

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    Главный тренер хоккейного клуба «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о своем разговоре с бывшим тренером «Арсенала» Арсеном Венгером.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    Венгер рассказал Ларионову, почему Андрей Аршавин так и стал ключевым игроком «Арсенала».

    «Я общался с Венгером — мне было интересно понять, почему не заиграл Аршавин.

    Аршавин — мастерюга! И было очень обидно. Арсен сказал: С таким талантом, с таким мастерством мне печально, что так произошло. Потому что не хотел учить английский. Последний в раздевалку, первый из раздевалки. Не было никакого общения. Как бы я ни помогал, ни хотел, чтобы он у нас играл», — сказал Ларионов в подкасте Cappuccino & Catenaccio Игоря Порошина и Вадима Лукомского.

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