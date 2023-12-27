Венгер рассказал, почему Аршавин не стал звездой «Арсенала»

Главный тренер хоккейного клуба «Торпедо»рассказал о своем разговоре с бывшим тренером «Арсенала»

Венгер рассказал Ларионову, почему Андрей Аршавин так и стал ключевым игроком «Арсенала».

«Я общался с Венгером — мне было интересно понять, почему не заиграл Аршавин.

Аршавин — мастерюга! И было очень обидно. Арсен сказал: С таким талантом, с таким мастерством мне печально, что так произошло. Потому что не хотел учить английский. Последний в раздевалку, первый из раздевалки. Не было никакого общения. Как бы я ни помогал, ни хотел, чтобы он у нас играл», — сказал Ларионов в подкасте Cappuccino & Catenaccio Игоря Порошина и Вадима Лукомского.

Аршавин играл за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.