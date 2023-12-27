Глушенков рассказал о задачах «Локомотива» в нынешнем сезоне РПЛ

Нападающийназвал лучший и худший матч команды в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Не сказать, что отлично, но пока идём нормально. Думаю, можно так обозначить. Набрали 31 очко, до третьего места, получается, всего одно очко, а до первого — семь очков. В принципе, неплохо.

Надо добавлять и забираться ещё выше. Будем стараться хорошо работать на сборах, закладывать хороший фундамент, прогрессировать. Задача — попасть в тройку, но хочется попробовать замахнуться и на большее.

Лучший и худший матч первой части сезона? Лучшими назову два матча с "Зенитом", а также те встречи, в которых мы отыгрывались на последних минутах.

Ну а самый плохой — с "Крыльями Советов", когда вели 3:1 и в итоге сыграли вничью», — приводит слова Глушенкова официальный сайт московского «Локомотива».

После 18-и туров «железнодорожники» занимают 4-е место в таблице РПЛ с 31-м баллом в активе. Глушенков провел 18 матчей за «Локомотив», забил 4 гола и сделал 6 голевых передач.