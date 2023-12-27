Генич: Чалов — лучший игрок года, Федотов — лучший тренер

Комментаторназвал лучших по итогам 2023 года в российском футболе.

«Бенхамин Гарре на слуху, для меня аргентинец — открытие года, а вот лучшие футболисты года — это Иван Обляков и Федор Чалов. Если называть одного, то я предпочту Федю. ЦСКА выиграл Кубок и занял второе место [в прошлом сезоне]. Чалов повзрослел, прибавил в стабильности, забил за сборную. Это не история про поддержание отечественного производителя, я правда считаю, что Федя заслужил своей игрой получить комплимент.

Он реанимировал карьеру в этом году, все мы помним, как он сбавил после того, как не смог уехать в "Кристал Пэлас". Мне очень нравится его техника, решения в финальной стадии, реализация.

вич с "Краснодаром" дошел до финала Кубка и стал зимним чемпионом, но пока ничего не выиграл. Сербский тренер — большой молодец, но мне кажется, пока он не дотягивает до звания тренера года.

Считаю, что Федотов лучше подходит для этой номинации. Он реально выжимает максимум из ЦСКА, его стиль работы понятен. Это большой тренер. Восьмое место ЦСКА после первой части? Там четыре очка до тройки, да и это точно не его вина. Он выдал отличную весну, выиграл Кубок России, даже осенью армейцы зачастую смотрелись вполне прилично, но без скамейки очень тяжело. Для меня Федотов и его штаб — лучшие по итогам года», — цитирует Генича «Матч ТВ».