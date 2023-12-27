Агент Чистякова: Диме стоит рассмотреть варианты ухода из «Зенита»

Футбольный агентпрокомментировал будущее защитника петербургского

«Интерес к Диме есть. А дальше будем смотреть.

Будущее Чистякова с "Зенитом" обсуждать уже после отпуска? Не знаю. Все может быть в любой момент. Посмотрим, как будет. Будем исходить от того, как "Зенит" на все будет смотреть, захочет ли клуб отпускать Чистякова.

В любом случае Диме играть нужно. Как минимум стоит рассмотреть варианты. После понять позицию "Зенита". Если они будут против, значит, Дима будет доказывать свою состоятельность», — приводит слова Талаева «Спорт День За Днем».

В нынешнем сезоне 29-летний Дмитрий Чистяков провел за «Зенит» 8 матчей.