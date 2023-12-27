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    Агент Чистякова: Диме стоит рассмотреть варианты ухода из «Зенита»

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    Футбольный агент Андрей Талаев прокомментировал будущее защитника петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова.

    Дмитрий Чистяков
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    Дмитрий Чистяков

    «Интерес к Диме есть. А дальше будем смотреть.

    Будущее Чистякова с "Зенитом" обсуждать уже после отпуска? Не знаю. Все может быть в любой момент. Посмотрим, как будет. Будем исходить от того, как "Зенит" на все будет смотреть, захочет ли клуб отпускать Чистякова.

    В любом случае Диме играть нужно. Как минимум стоит рассмотреть варианты. После понять позицию "Зенита". Если они будут против, значит, Дима будет доказывать свою состоятельность», — приводит слова Талаева «Спорт День За Днем».

    В нынешнем сезоне 29-летний Дмитрий Чистяков провел за «Зенит» 8 матчей.

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