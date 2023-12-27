Представители Алипа: Что касается предложения «Реала», то пока на бумаге мы его не получали

В агентстве Player Career Management высказались о том, что в услугах защитниказаинтересован мадридский

«Предложения и интерес к Нуралы Алипу есть от многих клубов. Например, проявляют интерес команды из Турции. Что касается предложения "Реала", то пока на бумаге мы его не получали. Мы будем общаться с "Зенитом", но не на данном этапе. На сегодняшний день российская команда рассматривает Алипа как игрока основного состава, который сделал вклад в достижение командой результата и побед в РПЛ», — цитирует представителя агентства Player Career Management Sport24.

В текущем сезоне 23-летний казахстанец провел 23 матча и заработал 4 желтые карточки.