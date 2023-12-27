Алаев: Пытаемся учесть все интересы клубов при составлении календаря, н потом они из-за этого страдают

Президент РПЛвысказался относительно календаря чемпионата России.

«Если мы говорим про температуру, при которой матч переносится, то рекомендация про -15 градусов поступила от УЕФА. Мне кажется, что тут тоже надо подумать. В -15 градусов действительно очень холодно, играть опасно для здоровья футболистов. И болельщики, и футболисты, в первую очередь, подвергаются большому риску. На исполкоме РФС обсуждалась данная тема. Считаю, эту норму тоже можно пересмотреть.

До момента, когда я возглавил РПЛ, мне не приходилось заниматься составлением календаря. У меня это было в первый раз. Я пришел к экспертам, спросил, как это нужно делать. В итоге узнал, что у нас есть базовые принципы календаря. Их несколько. Например: нельзя больше трех матчей подряд проводить на выезде и три подряд — дома, нельзя проводить два тура подряд с соперниками категории АА (»Зенит«, "Спартак", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА), нельзя, чтобы в одном туре было несколько матчей категории АА и так далее. Эти критерии придуманы много лет назад. Из-за этого получается, что для того, чтобы кто-то не сыграл четыре матча подряд дома, нужно играть в Воронеже в декабре.

У меня возникает вопрос: лучше условному "Зениту" или "Краснодару" провести четыре игры дома на стыке ноября и декабря, а "Оренбургу" четыре — на выезде, или не так? В итоге же все равно все проведут равное количество матчей и дома, и в гостях. Мы сами себя загнали этими принципами. Уверен, что их надо пересматривать. Буду разговаривать с клубами, будет кто-то играть 5 матчей на выезде, но при +15 в хороших условиях.

Есть еще ограничения клубов. У кого-то 18 концертов. Мы пытаемся учесть все интересы клубов, как наших работодателей. Но потом сами клубы из-за этого страдают», — цитирует Алаева «Спорт-Экспресс».