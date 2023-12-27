Стало известно, когда пиво может вернуться на российские стадионы

Президент РПЛдал свой комментарий относительно возможного возвращения пива на российские стадионы.

«Осенняя сессия Госдумы закончилась, официальных совещаний сейчас нет. Работу ведет профильный комитет, мы с ним на связи. Понимаем, какие ведомства были против. Надеюсь, до следующего сезона ситуация будет решена. Позицию от РФС, лиги и клубов мы высказали и официально направили, готовы обсуждать.

Претензия Минздрава — слишком много пьют, это [пиво на стадионах] стимулирует алкоголизм. Была дискуссия [в Госдуме], что болельщики могут выпить водки перед матчем и пойти на игру. А нормальные люди придут с семьями и выпьют пиво по 500 рублей. Мало кто себе купит пиво за 500 рублей. Но эти аргументы пока не принимают», — цитирует Алаева «Спорт-Экспресс».