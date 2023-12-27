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    Стало известно, когда пиво может вернуться на российские стадионы

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    Президент РПЛ Александр Алаев дал свой комментарий относительно возможного возвращения пива на российские стадионы.

    Александр Алаев
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    Александр Алаев

    «Осенняя сессия Госдумы закончилась, официальных совещаний сейчас нет. Работу ведет профильный комитет, мы с ним на связи. Понимаем, какие ведомства были против. Надеюсь, до следующего сезона ситуация будет решена. Позицию от РФС, лиги и клубов мы высказали и официально направили, готовы обсуждать.

    Претензия Минздрава — слишком много пьют, это [пиво на стадионах] стимулирует алкоголизм. Была дискуссия [в Госдуме], что болельщики могут выпить водки перед матчем и пойти на игру. А нормальные люди придут с семьями и выпьют пиво по 500 рублей. Мало кто себе купит пиво за 500 рублей. Но эти аргументы пока не принимают», — цитирует Алаева «Спорт-Экспресс».

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