ЦСКА объявил о назначении Шевелева заместителем гендиректора по спортивным вопросам

назначен заместителем генерального директорапо спортивным вопросам.

Шевелев займется стратегическим направлением развития спортивного блока клуба.

«Приоритетными задачами Евгения Евгеньевича станут синхронизация работы академии с проектом Red-blue future (поиск талантливых футболистов с помощью современных технологий), а также координация других проектов в рамках цифровизации аналитических процессов клуба», — говорится в заявлении «армейцев».

Шевелев также будет заниматься объединением усилий всех задействованных подразделений в работе по внедрению новых цифровых решений, разработанных в ЦСКА в 2023 году, использованию данных при принятии управленческих решений, а также при долгосрочном планировании трансферной политики клуба.

Шевелев работает в клубах РПЛ и на уровне национальных сборных с 2013 года. В ЦСКА перешел в 2020 году и стал одним из инициаторов создания аналитического отдела. Один из его главных проектов — внедрение собственных цифровых инструментов, которые позволили заменить ушедшие зарубежные аналитические программы и сервисы.