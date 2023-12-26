Оуэн: Беллингем не станет лучше Джеррарда, Лэмпарда и Скоулза

Бывшая звезда «Ливерпуля» и сборной Англииоценил игру полузащитника мадридского «Реала»

«Беллингем не станет автоматически лучше Джеррарда, Лэмпарда и Скоулза, если выиграет чемпионат Испании, Лигу чемпионов и чемпионат Европы в 2024 году. Но он может стать обладателем "Золотого мяча"! Уровень футбола Фрэнка, Стивена и Пола держался на высочайшем уровне годами.

Безусловно, Джуд великолепен. Нет человека в мире, который восхищается им сильнее меня. Однако нельзя сказать, что он добился большего, чем эта троица английских полузащитников. Он должен демонстрировать высочайший уровень на протяжении пяти-семи лет, чтобы встать с ними на одну ступень», — цитирует Оуэна Goal.com.

Все прогнозы на футбол

Джуд Беллингем стал игроком мадридского «Реала» летом 2023 года, перейдя из дортмундской «Боруссии» за € 103 млн. За клуб он сыграл 21 матч, забил 17 голов, отдал 5 результативных передач.