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    Гвардиола: Когда команда перестает побеждать, появляются сомнения, и это нормально

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о давлении на «горожан» из-за неудачных результатов в последнее время.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Футбол таков. Если ты не выигрываешь — ты ничто, пустое место. Чем больше ты пoбеждаешь, тем сильнее ждут твоего провала. Но все выигранные нами титулы — это что-то невеpоятное.

    Когда команда перестаёт побеждать, появляются сомнения, и это вполне нормально. Посмотрим, как будут дальше развиваться события. На протяжении последних восьми лет мы практически всегда показывали свой лучший футбол.

    Однако стоит нам только проиграть, окружающие тут же воспринимают поражение как кризис, катастрофу», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

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    • После 18-и туров «Манчестер Сити» занимает 5-е место в таблице АПЛ с 34 очками в активе. В следующем матче «горожане» сыграют с «Эвертоном» 27-го декабря в 23:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

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