Грилиш рассказал о сотрудничестве с Гвардиолой в «Манчестер Сити»

Вингер сборной Англии и «Манчестер Сити»ответил, как он чувствует себя в команде

«Не знаю, может быть, да. Я не уверен, это сложный вопрос. Знаете, иметь Пепа в качестве тренера — это фантастическое чувство. Но это также очень сложно, как вы можете себе представить.

В первом сезоне, например, я изо всех сил пытался адаптироваться. А потом, когда теряешь опытных игроков и приходят новые, пусть и талантливые, требуется некоторое время, чтобы понять клуб и идеи тренера», — приводит слова Грилиша Sky Sports.

«Манчестер Сити» в сезоне-2022/23 завоевал требл, выиграв Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.

В текущем сезоне Грилиш провел 20 встреч за английский клуб, забил три мяча и сделал две голевые передачи.