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    Аленичев: Промес — лучший в «Спартаке», без сомнений

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    Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал нападающего «красно-белых» Квинси Промеса лучшим игроком в 2023-м году.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Сто процентов. Промес — лучший в "Спартаке". Без сомнений. У Квинси высокое мастерство. Сейчас в нашем чемпионате я считаю лучшим Кордобу. Но Промеса я бы включил в пятёрку лучших футболистов, однозначно.

    Это только кажется, он что не напрягается. Конечно, напрягается! Промес семь лет назад и сейчас — разница есть. Но у нас сейчас чемпионат в целом ослабевает, поэтому Промес на таком высоком уровне смотрится хорошо.

    Если бы РПЛ прибавляла и прогрессировала, не думаю, что Промес сверкал бы. Если бы хороших защитников пригласили "Динамо", "Локомотив", "Зенит" и так далее, Промесу было бы не так легко обыгрывать, как сейчас. Но тем не менее Квинси заслуживает уважения.

    Учитывая околофутбольные дела, Промес молодец, держится! Психологически это очень сложно, но он помогает команде», — сказал Аленичев Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне Промес провел 17 матчей за «Спартак» в РПЛ, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач. После 18-и туров «красно-белые» занимают 5-е место в таблице Премьер-лиги с 30-ю очками в активе.

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