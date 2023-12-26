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    Аленичев: Первую часть сезона Дзюба провел не на своем уровне

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    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что «Локомотив» способен завершить чемпионат России в топ-3.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    «Во-первых, я неравнодушно отношусь к "Локомотиву" — три года провёл там. Я эту команду уважал, уважаю и буду уважать.

    С любовью и с огромным уважением отношусь к болельщикам. Мне "Локомотив" нравится. Хотя считаю, что он может играть еще лучше.

    Откровенно скажу, что первую часть чемпионата Артем Дзюба провел не на своем уровне. А представляете, если бы он сыграл, как весной? Может быть, еще "Локомотиву" лишних очков добавил бы.

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    • Опять же, сейчас можно "Локо" причислить к тем командам, которые дадут жару весной. Была у "Локомотива" черная полоса осенью, когда четыре или пять матчей, включая кубковые, они не могли выиграть. Но потом всё наладили и концовку провели здорово», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    В текущем сезоне 35-летний Дзюба провел в РПЛ 16 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

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