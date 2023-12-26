Аленичев: Первую часть сезона Дзюба провел не на своем уровне

Бывший главный тренер «Спартака»считает, чтоспособен завершить чемпионат России в топ-3.

«Во-первых, я неравнодушно отношусь к "Локомотиву" — три года провёл там. Я эту команду уважал, уважаю и буду уважать.

С любовью и с огромным уважением отношусь к болельщикам. Мне "Локомотив" нравится. Хотя считаю, что он может играть еще лучше.

Откровенно скажу, что первую часть чемпионата Артем Дзюба провел не на своем уровне. А представляете, если бы он сыграл, как весной? Может быть, еще "Локомотиву" лишних очков добавил бы.

Опять же, сейчас можно "Локо" причислить к тем командам, которые дадут жару весной. Была у "Локомотива" черная полоса осенью, когда четыре или пять матчей, включая кубковые, они не могли выиграть. Но потом всё наладили и концовку провели здорово», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

В текущем сезоне 35-летний Дзюба провел в РПЛ 16 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.