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    Аленичев: Приход Амарала — очень хорошее приобретение для «Спартака»

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    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора красно-белых.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    Ранее Амарал занимал должность ведущего скаута лиссабонской «Бенфики».

    «Я не знаком с ним. Но "Бенфика", да и другие португальские клубы продают футболистов по 50, по 80 млн… Жоау Феликса чуть ли не за 120 млн продали! Это говорит о том, что идеально работал спортивный директор.

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    • Да, Амарал был в "Бенфике" скаутом. Тем не менее. Он эту работу знает. Я считаю, что приход Амарала — это очень хорошее приобретение. Потому что "Спартак" может подписывать хороших футболистов. На мой взгляд, таких людей, одного из главных по спортивной части, не хватало Спартаку», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».

    «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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