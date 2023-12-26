Аленичев: Приход Амарала — очень хорошее приобретение для «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака»высказался она пост спортивного директора красно-белых.

Ранее Амарал занимал должность ведущего скаута лиссабонской «Бенфики».

«Я не знаком с ним. Но "Бенфика", да и другие португальские клубы продают футболистов по 50, по 80 млн… Жоау Феликса чуть ли не за 120 млн продали! Это говорит о том, что идеально работал спортивный директор.

Да, Амарал был в "Бенфике" скаутом. Тем не менее. Он эту работу знает. Я считаю, что приход Амарала — это очень хорошее приобретение. Потому что "Спартак" может подписывать хороших футболистов. На мой взгляд, таких людей, одного из главных по спортивной части, не хватало Спартаку», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.