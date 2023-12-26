Аленичев: В конфликте Абаскаля и Джикии я на стороне тренера

Экс-наставник «Спартака»прокомментировал информацию о возможном конфликте главного тренера красно-белыхи капитана команды

«Мой ответ банальный: тренер сам себе не враг. Я считаю, что это вина игрока. Там и с весом проблемы — это визуально видно. Ещё я слышал, что проблемы с дисциплиной были, это касается и Саши Соболева.

Слышал про опоздания, да и с тренером могут быть какие-то конфликтные ситуации. Конечно, это всё сказалось. Абаскаль принял такое решение. Значит, можно и с капитаном так поступить. Я здесь на стороне Абаскаля. Это моё мнение», — сказал Аленичев «Чемпионату».

«Спартак» закончил первую часть чемпионата России-2023/24 на 5-м месте в таблице.