«Зенит» попал в топ-100 рейтинга УЕФА

стал единственным российским клубом, попавшим в рейтинг 100 лучших по версии УЕФА.

«Зенит» занимает 78-е место в рейтинге европейских клубов и стран. Санкт-петербургский клуб стал единственным представителем России в топ-100.

«Локомотив» находится на 104-м месте, «Спартак» — на 107-м, «Краснодар» — на 109-м, а ЦСКА — на 206-м.

Возглавляет рейтинг действующий чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити». В первую тройку также входят «Бавария» и мадридский «Реал».

Топ-10 клубного рейтинга:

1. «Манчестер Сити»

2. «Бавария»

3. «Реал»

4. «ПСЖ»

5. «Ливерпуль»

6. «Интер»

7. «РБ Лейпциг»

8. «Челси»

9. «Манчестер Юнайтед»

10. «Рома»

С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.