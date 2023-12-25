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    «Зенит» попал в топ-100 рейтинга УЕФА

    Футбол Зенит Спартак Краснодар Локомотив ЦСКА
    «Зенит» стал единственным российским клубом, попавшим в рейтинг 100 лучших по версии УЕФА.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    «Зенит» занимает 78-е место в рейтинге европейских клубов и стран. Санкт-петербургский клуб стал единственным представителем России в топ-100.

    «Локомотив» находится на 104-м месте, «Спартак» — на 107-м, «Краснодар» — на 109-м, а ЦСКА — на 206-м.

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    • Возглавляет рейтинг действующий чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити». В первую тройку также входят «Бавария» и мадридский «Реал».

    Топ-10 клубного рейтинга:

    1. «Манчестер Сити»

    2. «Бавария»

    3. «Реал»

    4. «ПСЖ»

    5. «Ливерпуль»

    6. «Интер»

    7. «РБ Лейпциг»

    8. «Челси»

    9. «Манчестер Юнайтед»

    10. «Рома»

    С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

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