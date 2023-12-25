«Зенит» попал в топ-100 рейтинга УЕФА

Клаудиньо Фото: globallookpress.com
«Зенит» занимает 78-е место в рейтинге европейских клубов и стран. Санкт-петербургский клуб стал единственным представителем России в топ-100.
«Локомотив» находится на 104-м месте, «Спартак» — на 107-м, «Краснодар» — на 109-м, а ЦСКА — на 206-м.
Возглавляет рейтинг действующий чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити». В первую тройку также входят «Бавария» и мадридский «Реал».
Топ-10 клубного рейтинга:
1. «Манчестер Сити»
2. «Бавария»
3. «Реал»
4. «ПСЖ»
5. «Ливерпуль»
6. «Интер»
7. «РБ Лейпциг»
8. «Челси»
9. «Манчестер Юнайтед»
10. «Рома»
С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.