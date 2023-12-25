Тикнизян: Сперцяну пора уезжать в Европу

Защитник «Локомотива»считает, что полузащитник «Краснодара»готов к переходу в европейский клуб.

«Сперцяну пора уезжать в Европу. Эдуард уже созрел как футболист и в ментальном плане, и физическом. Желаю ему уехать в европейский чемпионат.

И не потому, что в России плохо, а потому что это будет шаг вперед для него», — приводит слова Тикнизяна Sport24.

Сперцян ранее рассказал, как отреагировал на срыв трансфера в «Аякс».

Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в 18 миллионов евро. В текущем чемпионате России он провел 18 матчей, забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.