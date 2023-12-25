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    Тикнизян: Сперцяну пора уезжать в Европу

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    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян считает, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян готов к переходу в европейский клуб.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    «Сперцяну пора уезжать в Европу. Эдуард уже созрел как футболист и в ментальном плане, и физическом. Желаю ему уехать в европейский чемпионат.

    И не потому, что в России плохо, а потому что это будет шаг вперед для него», — приводит слова Тикнизяна Sport24.

  • Стало известно, в каком случае «Ювентус» может приобрести Сперцяна
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    • Сперцян ранее рассказал, как отреагировал на срыв трансфера в «Аякс».

    Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в 18 миллионов евро. В текущем чемпионате России он провел 18 матчей, забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.

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