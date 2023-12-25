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    Сенников: Дзюба не должен провоцировать болельщиков «Локомотива»

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    Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о том, что форвард железнодорожников Артем Дзюба спел фанатскую песню «Зенита». Ранее нападающий играл за питерский клуб.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Может, сейчас не время такое выкладывать. Наверное, у Артёма остались тёплые воспоминания о периоде выступлений за "Зенит". Там был пик его карьеры, и в "Зените" он принёс больше всего пользы. Если сравнивать, то становится понятно, что "Зенит" для Дзюбы более значимый клуб, чем "Локомотив".

    Но в "Локомотиве" за тобой следят болельщики. Как действующий игрок он не должен провоцировать болельщиков. Когда карьера закончится, можно проявлять все эмоции. Но сейчас это надо делать осторожно. Понять его можно: может, был какой-то всплеск воспоминаний», — сказал Сенников «Чемпионату».

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