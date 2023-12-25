Сенников: Дзюба не должен провоцировать болельщиков «Локомотива»

Экс-защитник «Локомотива»высказался о том, что форвард железнодорожниковспел фанатскую песню «Зенита». Ранее нападающий играл за питерский клуб.

«Может, сейчас не время такое выкладывать. Наверное, у Артёма остались тёплые воспоминания о периоде выступлений за "Зенит". Там был пик его карьеры, и в "Зените" он принёс больше всего пользы. Если сравнивать, то становится понятно, что "Зенит" для Дзюбы более значимый клуб, чем "Локомотив".

Но в "Локомотиве" за тобой следят болельщики. Как действующий игрок он не должен провоцировать болельщиков. Когда карьера закончится, можно проявлять все эмоции. Но сейчас это надо делать осторожно. Понять его можно: может, был какой-то всплеск воспоминаний», — сказал Сенников «Чемпионату».