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    Семин: Тюкавин, Файзуллаев и Черников — лучшая тройка игроков в РПЛ

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал тройку лучших игроков российской Премьер-лиги нынешнего сезона.

    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо»
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    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо»

    «Если брать лучшего футболиста РПЛ, то явного лидера сейчас нет. Однако есть ряд хороших молодых футболистов: Тюкавин, Файзуллаев и Черников. Эта тройка — лучшая в РПЛ», — цитирует Семина Sport24.

    В нынешнем сезоне Тюкавин провел 18 матчей за «Динамо» в РПЛ, забил 8 голов и сделал 5 голевых передач.

    Вингер Абосбек Файзуллаев принял участие в 13-и встречах за ЦСКА, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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    • Полузащитник Александр Черников провел за «Краснодар» 17 матчей в РПЛ и забил 1 гол.

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