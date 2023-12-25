Семин: Тюкавин, Файзуллаев и Черников — лучшая тройка игроков в РПЛ

Бывший главный тренерназвал тройку лучших игроков российской Премьер-лиги нынешнего сезона.

«Если брать лучшего футболиста РПЛ, то явного лидера сейчас нет. Однако есть ряд хороших молодых футболистов: Тюкавин, Файзуллаев и Черников. Эта тройка — лучшая в РПЛ», — цитирует Семина Sport24.

В нынешнем сезоне Тюкавин провел 18 матчей за «Динамо» в РПЛ, забил 8 голов и сделал 5 голевых передач.

Вингер Абосбек Файзуллаев принял участие в 13-и встречах за ЦСКА, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

Полузащитник Александр Черников провел за «Краснодар» 17 матчей в РПЛ и забил 1 гол.