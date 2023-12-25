Почеттино признался, на кого в «Челси» он возлагает огромные надежды

Наставник «Челси»оценил игру форварда

«Мы останемся без него на месяц из-за поездки на Кубок Африки. Если сравнить Джексона с другими игроками, то он забивал голы.

Мы не можем винить его, мы одна команда. Он молодой, и у "Челси" на него огромные надежды», — приводит слова Почеттино BBC.

Джексон до перехода в «Челси» играл за «Вильярреал». Сделка произошла в июле 2023 года. Сумма трансфера составила 37 млн евро.

Соглашение Джексона с синими рассчитано до июня 2031 года.

В текущем сезоне Джексон провел 21 встречу, забил 8 голов и сделал одну результативную передачу.

Календарь и таблица АПЛ

После 18 туров «Челси» идет на 10-й строчке в таблице АПЛ, набрав 22 очка.