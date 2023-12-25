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    Почеттино признался, на кого в «Челси» он возлагает огромные надежды

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    Наставник «Челси» Маурисио Почеттино оценил игру форварда Николаса Джексона.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Мы останемся без него на месяц из-за поездки на Кубок Африки. Если сравнить Джексона с другими игроками, то он забивал голы.

    Мы не можем винить его, мы одна команда. Он молодой, и у "Челси" на него огромные надежды», — приводит слова Почеттино BBC.

    Джексон до перехода в «Челси» играл за «Вильярреал». Сделка произошла в июле 2023 года. Сумма трансфера составила 37 млн евро.

    Соглашение Джексона с синими рассчитано до июня 2031 года.

    В текущем сезоне Джексон провел 21 встречу, забил 8 голов и сделал одну результативную передачу.

    Календарь и таблица АПЛ

    После 18 туров «Челси» идет на 10-й строчке в таблице АПЛ, набрав 22 очка.

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