ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ига Свентек — самая высокооплачиваемая спортсменка годаТеннисистки разорвали рейтинг Forbes, Алькарас и Джокович проведут еще один матч, а Медведев и Рублев выиграли турнир в Абу-Даби
  • 16:54
    • ЦСКА обыграл «Минск» в матче Единой лиги ВТБ
  • 15:27
    • Fan ID для посещения матчей РПЛ оформили более 1,5 млн человек
  • 15:15
    • «Спартак» объявил о возрождении второй команды
  • 14:30
    • КХЛ назвала лучших игроков недели
  • 14:20
    • «Амур» разгромил «Нефтехимик» благодаря хет-трику Барулина
    Все новости спорта

    Pendikspor — Анкарагюджю смотреть онлайн

    25.12.2023 в 20:00 начнется матч в чемпионате Турции по футболу Pendikspor — Анкарагюджю

    Футбол
    В 20:00 25.12.2023 Pendikspor и Анкарагюджю начнут матч в чемпионате Турции по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Pendikspor — Анкарагюджю

    Последний матч между собой: Pendikspor — Анкарагюджю 2:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Смотреть онлайн

    Вас ждет прямая трансляция без задержек и рекламных перерывов. Качественное изображение и звук – как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры PendiksporАнкарагюджю доступны сотни других матчей.

    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    Трансляция

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Pendikspor — Анкарагюджю.

    Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Не пропустите уникальную возможность стать частью футбольного праздника 25.12.2023. Вместе с нами вы будете в центре событий, чувствовать атмосферу стадиона и болеть за любимую команду.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Авангард» едет в Новосибирск исключительно за победой
  • «Сибирь» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Ньюкасл» одолеет «Ноттингем Форест», а «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» обменяются голами
  • Экспресс дня 26 декабря. Прогноз и ставки
  • 3.97
    •
  • «Спартак» готовит очередной мастер-класс в нападении?
  • «Торпедо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.92
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сибирь — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  3.97
  • Экспресс дня 26 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лада — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Асколи — Читаделла
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Фералписало — Венеция
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Денвер — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры