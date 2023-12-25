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    Майер о Мюллере: Томас — легенда «Баварии», хороший человек и игрок

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    Экс-голкипер «Баварии» Зепп Майер прокомментирова новость о том, что нападающий мюнхенцев Томас Мюллер продлил контракт с клубом.

    Томас Мюллер — нападающий «Баварии»
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    Томас Мюллер — нападающий «Баварии»

    «Рад, что Томас продолжит сотрудничество с "Баварией"! Но это было предсказуемо. Томас — легенда "Баварии", а также очень хороший человек и очень хороший игрок. Он замечательно себя показывает как на футбольном поле, так и за его пределами.

    Томас Мюллер — это современный Герд Мюллер. Больше мне нечего сказать по этому поводу. Герд гордился бы тем, что Томас остался в "Баварии" и стал его преемником», — приводит слова Майера Sport1.

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    • Напомним, что Мюллер продлил контракт с «Баварией» до лета 2025 года. В нынешнем сезоне форвард провел 15 матчей за мюнхескую команду, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.

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