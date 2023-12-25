Майер о Мюллере: Томас — легенда «Баварии», хороший человек и игрок

Экс-голкиперпрокомментирова новость о том, что нападающий мюнхенцевпродлил контракт с клубом.

«Рад, что Томас продолжит сотрудничество с "Баварией"! Но это было предсказуемо. Томас — легенда "Баварии", а также очень хороший человек и очень хороший игрок. Он замечательно себя показывает как на футбольном поле, так и за его пределами.

Томас Мюллер — это современный Герд Мюллер. Больше мне нечего сказать по этому поводу. Герд гордился бы тем, что Томас остался в "Баварии" и стал его преемником», — приводит слова Майера Sport1.

Напомним, что Мюллер продлил контракт с «Баварией» до лета 2025 года. В нынешнем сезоне форвард провел 15 матчей за мюнхескую команду, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.