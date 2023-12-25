Майер: Кейн значительно более ценен, чем тот же Левандовский

Бывший голкипервысказался о нынешнем форварде мюнхенцеви прошлом

«У Гарри невероятные бомбардирские подвиги в текущем сезоне. Да, практически все считали, что у него получится в "Баварии". Однако его выступления превзошли ожидания. У меня просто нет слов!

Особенность Кейна заключается в том, что он очень качественно подыгрывает партнёрам по команде. Он уже усвоил, что такое "Бавария". Гарри отлично подходит для игры в чемпионате Германии. Кейн значительно более ценен, чем тот же Левандовский», — приводит слова Майера Sport1.