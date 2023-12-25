ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Айван Тоуни — форвард «Брентфорда»Трансферный дайджест. 19 — 25 декабря
  • 14:30
    • КХЛ назвала лучших игроков недели
  • 14:20
    • «Амур» разгромил «Нефтехимик» благодаря хет-трику Барулина
  • 13:58
    • «Зенит» попал в топ-100 рейтинга УЕФА
  • 13:16
    • Семин назвал лучшего российского футболиста в 2023 году
  • 12:49
    • «Ливерпуль» интересуется вингером ПСВ Эйндховен
    Все новости спорта

    Касымпаша — Ризеспор смотреть онлайн

    25.12.2023 в 17:00 начнется матч в Суперлиге Турции Касымпаша — Ризеспор

    Футбол
    В 17:00 25.12.2023 Касымпаша и Ризеспор начнут матч в Суперлиге Турции.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Касымпаша — Ризеспор

    Последний матч между собой: Касымпаша — Ризеспор 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Смотреть онлайн

    Вас ждет прямая трансляция без задержек и рекламных перерывов. Качественное изображение и звук – как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры КасымпашаРизеспор доступны сотни других матчей.

    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Касымпаша» — «Ризеспор» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.55.

    Трансляция

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Касымпаша — Ризеспор.

    Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Не пропустите уникальную возможность стать частью футбольного праздника 25.12.2023. Вместе с нами вы будете в центре событий, чувствовать атмосферу стадиона и болеть за любимую команду.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Попадет ли «Читаделла» в топ-4?
  • «Асколи» — «Читаделла». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • «Венеции» будет непросто в матче с аутсайдером
  • «Фералписало» — «Венеция». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Манчестер Юнайтед» продолжит падение
  • «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.92
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Асколи — Читаделла
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Фералписало — Венеция
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Брюгге — Юнион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Ипсвич — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Наср
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Палермо — Кремонезе
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Бернли — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры