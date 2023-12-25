В 17:00 25.12.2023 Касымпаша и Ризеспор начнут матч в Суперлиге Турции.

Касымпаша — Ризеспор

Последний матч между собой: Касымпаша — Ризеспор 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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