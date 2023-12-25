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    Каррагер: Худшее, что можно сказать о «Манчестер Юнайтед», — это назвать их скучными

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    Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт Джейми Каррагер высказался об игре «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне.

    Джейми Каррагер
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    Джейми Каррагер

    «Думаю, самым большим потрясением в отношении "Манчестер Юнайтед" стало их положение в АПЛ. Я часто наблюдал, насколько они были плохи, и не могу поверить, что они так высоко в таблице, и что если бы они 2-3 раза показали результат, они были бы не так уж далеки от Лиги чемпионов. Меня это больше всего шокировало.

    Но сейчас они действительно средняя команда. Худшее, что можно сказать о "Манчестер Юнайтед", — это назвать их скучными. Наблюдать за ними, когда мы были соперниками, всегда было захватывающе. Вы знали, что они готовы вцепиться в глотку, и что они в порядке.

    Они забили 18 голов в этом сезоне — столько же, сколько "Лутон", и "Манчестер Юнайтед" просто не может быть таким», — цитирует Каррагера Sky Sports.

    В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает только восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

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