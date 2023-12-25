Канчельскис: Задачи в «Мурас Юнайтед» серьезные — занять первое место

Российский специалистответил на вопрос о задаче в киргизском

«Мурас Юнайтед и "Манчестер Юнайтед" похожи. Но это все шутки. "Мурас Юнайтед" давно хотели меня пригласить. Сейчас поступило приглашение. Я все обдумал и принял решение подписать контракт. Задачи серьезные — занять первое место. Вызов сделан, будем работать», — цитирует Жукова «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне «Мурас Юнайтед» занял пятое место в чемпионате Киргизии, набрав 42 очка.

Прошлым местом работы Канчельскиса именно главным тренером был узбекистанский «Навбахор», который он тренировал с 2019 по 2020 год.