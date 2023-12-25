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    Ивич: Самый тяжелый выезд в РПЛ? В Калининград

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    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал о самом тяжелом выезде для команды в рамках российской Премьер-лиги.

    Владимир Ивич
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    Владимир Ивич

    «Самый тяжёлый выезд в РПЛ? В Калининград. Мы ехали сначала пять часов до Ставрополя на автобусе, а потом летели пять часов. Это слишком долго.

    Главная проблема в том, что этот матч ещё и выпал на неделю после игр сборных. У нас были футболисты, которые летели в Россию 30 часов», — сказал Ивич Чемпионату.

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