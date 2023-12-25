Ивич: Самый тяжелый выезд в РПЛ? В Калининград

Главный тренеррассказал о самом тяжелом выезде для команды в рамках российской Премьер-лиги.

«Самый тяжёлый выезд в РПЛ? В Калининград. Мы ехали сначала пять часов до Ставрополя на автобусе, а потом летели пять часов. Это слишком долго.

Главная проблема в том, что этот матч ещё и выпал на неделю после игр сборных. У нас были футболисты, которые летели в Россию 30 часов», — сказал Ивич Чемпионату.

Ранее наставник «Краснодара» рассказал о своих беседах с владельцем клуба Сергеем Галицким.

После 18-и туров «быки» занимают 1-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе.