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    Анри о Мбаппе: То, что он делает, — это нонсенс, просто невероятно

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    Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри высоко оценил игру форварда национальной команды и ПСЖ Килиана Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «То, что он делает, — это нонсенс. Но он настолько привык к таким выступлениям, что это просто невероятно. Плюс, он ведь и не центральный нападающий, он играет фактически везде.

    Он не настоящий инстинктивный бомбардир, но он забивает голы, отдает передачи и умеет делать почти все. Проблема, в том, что когда вы очень, очень сильны, люди часто видят, чего вы не делаете, что у вас не получилось или когда вы действовали не очень хорошо. Ну и да, мы к нему излишне требовательны.

    Давайте порадуемся тому, что он француз. Он дважды выходил в финал чемпионата мира, в одном из них сделал хет-трик. У него уже 300 голов, а ему всего шестнадцать лет (смеется). Что вы хотите, чтобы я сказал? Это просто необыкновенно.

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    • Давайте продолжим смотреть за его игрой. Конечно, он еще может что-то улучшить в своей игре, всегда есть к чему стремиться, но послушайте: 300 голов… Некоторые люди столько не забивают даже на тренировках», — цитирует Анри le10sport.

    В нынешнем сезоне Мбаппе провел 22 матча за ПСЖ во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 2 голевые передачи.

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