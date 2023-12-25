Анри о Мбаппе: То, что он делает, — это нонсенс, просто невероятно

Экс-нападающий сборной Франциивысоко оценил игру форварда национальной команды и

«То, что он делает, — это нонсенс. Но он настолько привык к таким выступлениям, что это просто невероятно. Плюс, он ведь и не центральный нападающий, он играет фактически везде.

Он не настоящий инстинктивный бомбардир, но он забивает голы, отдает передачи и умеет делать почти все. Проблема, в том, что когда вы очень, очень сильны, люди часто видят, чего вы не делаете, что у вас не получилось или когда вы действовали не очень хорошо. Ну и да, мы к нему излишне требовательны.

Давайте порадуемся тому, что он француз. Он дважды выходил в финал чемпионата мира, в одном из них сделал хет-трик. У него уже 300 голов, а ему всего шестнадцать лет (смеется). Что вы хотите, чтобы я сказал? Это просто необыкновенно.

Давайте продолжим смотреть за его игрой. Конечно, он еще может что-то улучшить в своей игре, всегда есть к чему стремиться, но послушайте: 300 голов… Некоторые люди столько не забивают даже на тренировках», — цитирует Анри le10sport.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 22 матча за ПСЖ во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 2 голевые передачи.