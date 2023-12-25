Невилл: «Манчестер Юнайтед» в 2023 году был абсолютным позором

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед»оценил выступление манкунианцев в 2023 году.

«В 2023 году "Манчестер Юнайтед" был абсолютным позором. Время для этой сделки действительно неподходящее, и ни одна действующая организация даже не подумала бы об этом.

В любом случае всего наилучшего Джиму Рэтклиффу, и я надеюсь, что он каким-то образом сможет найти способ привести клуб в порядок и снова сделать его респектабельным на поле и за его пределами», — написал Невилл в соцсетях.

В нынешнем сезоне «МЮ» идет восьмым в таблице АПЛ, набрав 28 очков в 18 встречах. С 2022 года манкунианцев возглавляет Эрик тен Хаг.