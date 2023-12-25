Ещенко: Пиняев резко начал, а потом потерялся

Бывший футболист «Спартака»оценил игру полузащитника ЦСКАв первой половине сезона, а также отметил спад хавбека «Локомотива»

«Можно ли назвать Файзуллаева лучшим игроком первого круга? Он хорошо провел последние матчи.

Пиняев тоже когда-то резко начал, а потом потерялся. Надо смотреть вдолгую, хотя бы сезон или половину, как Файзуллаев будет играть», — приводит слова Ещенко «Чемпионат».

Напомним, Файзуллаева признали лучшим игроком ЦСКА по итогам ноября‑декабря. В текущем сезоне 20-летний узбекский футболист провел 13 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

В активе 19-летнего Пиняева два гола и четыре результативных паса в 18 матчах РПЛ в этом сезоне.