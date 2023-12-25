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    Стало известно, когда Дивеев возобновит тренировки

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    Руководитель медицинского направления ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, когда защитник Игорь Дивеев сможет возобновить тренировки в общей группе «армейцев».

    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев

    Дивеев пропустил первую половину сезона из-за травмы голеностопа.

    «Игорь Дивеев уехал с реабилитологом Игорем Степановым в Эмираты. Почему? Просто потому что там есть поля, чтобы не терять время при восстановлении.

    С Игорем все идет строго по плану, я бы сказал — день в день. Он уже выполняет беговую работу. Планируем, что со второго сбора он начнет работать в общей группе.

    Но отмечу, что нас никто не торопит. Самое главное, чтобы он вошел в общую группу в идеальных кондициях. Тренерский штаб в этом моменте нас поддерживает.

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    • Спортсмены высокого уровня тем и отличаются, что голова у них работает по‑другому. Мне кажется, что череда неприятностей, которая у него была, сделала его сильнее во всех отношениях. Он сейчас прекрасно готовится, не имея ни одной капли лишнего веса. Мы настроены оптимистично и не ожидаем никаких проблем после его возвращения в общую группу», — приводит слова Безуглова «Матч ТВ».

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