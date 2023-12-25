В 17:00 25.12.2023 Аланьяспор и Samsunspor начнут матч в чемпионате Турции по футболу.

Аланьяспор — Samsunspor

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