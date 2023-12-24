Стали известны 10 самых дорогих клубов по версии Transfermarkt

Эрлинг Холланн — самый дорогой в составе «Ман Сити» Фото: globallookpress.com
На первой строчке ожидаемо оказался английский «Манчестер Сити», стоимость игроков которого оценивается € 1,29 млрд. Дальше идут лондонский «Арсенал» (€ 1,11 млрд) и мадридский «Реал» (€ 1,04 млрд).
Полный список Топ-10 самых дорогих составов выглядит так:
- 1. «Манчестер Сити» — € 1,29 млрд.
- 2. «Арсенал» — € 1,11 млрд.
- 3. «Реал» — € 1,04 млрд.
- 4. «ПСЖ» — € 1,04 млрд.
- 5. «Челси» — € 984 млн.
- 6. «Бавария» — € 932 млн.
- 7. «Ливерпуль» — € 867 млн.
- 8. «Барселона» — € 818 млн.
- 9. «Манчестер Юнайтед» — € 795 млн.
- 10. «Тоттенхэм Хотспур» — € 755 млн.