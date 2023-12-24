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    Все новости спорта

    Стали известны 10 самых дорогих клубов по версии Transfermarkt

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    Популярный интернет-портал Transfermarkt после последнего масштабного обновления стоимости футболистов составил рейтинг самых дорогих составов среди клубов.

    Эрлинг Холланн — самый дорогой в составе «Ман Сити»
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    Эрлинг Холланн — самый дорогой в составе «Ман Сити»

    На первой строчке ожидаемо оказался английский «Манчестер Сити», стоимость игроков которого оценивается € 1,29 млрд. Дальше идут лондонский «Арсенал» (€ 1,11 млрд) и мадридский «Реал» (€ 1,04 млрд).

    Полный список Топ-10 самых дорогих составов выглядит так:
    • 1. «Манчестер Сити» — € 1,29 млрд.
    • 2. «Арсенал» — € 1,11 млрд.
    • 3. «Реал» — € 1,04 млрд.
    • 4. «ПСЖ» — € 1,04 млрд.
    • 5. «Челси» — € 984 млн.
    • 6. «Бавария» — € 932 млн.
    • 7. «Ливерпуль» — € 867 млн.
    • 8. «Барселона» — € 818 млн.
    • 9. «Манчестер Юнайтед» — € 795 млн.
    • 10. «Тоттенхэм Хотспур» — € 755 млн.
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