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    Тикнизян: С Галактионовым у меня лучший коннект

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    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян дал свой комментарий по поводу отношений с наставником команды Михаилом Галактионовым.

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    «Я благодарен всем тренерам, каждый в меня заложил что-то особенное. Не будь у меня до Галактионова других тренеров, я не добился бы того, что имею сейчас. Но соглашусь, что с Галактионовым у меня лучший коннект, который позволяет мне максимально раскрепощенно себя чувствовать на поле.

    К тому же, я — очень трудный человек по характеру, который порой позволяет себе непозволительное. Но тренерский штаб меня прощает и доверяет, они видят во мне хорошие человеческие качества, несмотря на мой взрывной характер. Я стараюсь отплатить той же монетой», — приводит слова Тикнизяна Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» сейчас идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

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