Тикнизян: С Галактионовым у меня лучший коннект

Защитникдал свой комментарий по поводу отношений с наставником команды

«Я благодарен всем тренерам, каждый в меня заложил что-то особенное. Не будь у меня до Галактионова других тренеров, я не добился бы того, что имею сейчас. Но соглашусь, что с Галактионовым у меня лучший коннект, который позволяет мне максимально раскрепощенно себя чувствовать на поле.

К тому же, я — очень трудный человек по характеру, который порой позволяет себе непозволительное. Но тренерский штаб меня прощает и доверяет, они видят во мне хорошие человеческие качества, несмотря на мой взрывной характер. Я стараюсь отплатить той же монетой», — приводит слова Тикнизяна Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» сейчас идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.