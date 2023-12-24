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    Скоулз: Забитые мячи — большая проблема «Манчестер Юнайтед»

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    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз дал свой комментарий относительно проблем английского коллектива.

    Пол Скоулз
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    Пол Скоулз

    «У "Юнайтед" есть проблемы. Забитые мячи — это большая проблема, это четыре игры без голов и без моментов, на самом деле. Обычно в таких сезонах один или два нападающих испытывают трудности с уверенностью в себе и не могут забить гол, но это касается каждого из них. Голы не приходят ниоткуда.

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    • Вы говорите о Мактоминее, который забил шесть голов — это ваш главный бомбардир, игрок полузащиты. Нападающие должны как-то активизироваться, обрести уверенность и привнести в команду хоть какую-то угрозу, а её нет. Забивать голы — это настоящая проблема, они должны как-то с этим разобраться», — приводит слова Скоулза Eurosport.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» идет восьмым в турнирной таблице АПЛ.

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