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    Сака: Хочу извиниться перед Цимикасом, я не хотел этого

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    Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака высказался о травме защитника «Ливерпуля» Костаса Цимикаса, которую он ему случайно нанес в матче команд (1:1).

    Букайо Сака
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    Букайо Сака

    «Я слышал, что он попал в больницу, поэтому хочу извиниться перед ним; конечно, я не хотел этого. Для меня ситуация была 50/50, и я шел с ним плечом к плечу. Я этого не видел, но он, должно быть, неудачно упал, я также не заметил, что он врезался в Клоппа. Я был сосредоточен на том, чтобы бежать вперед, потому что не считал, что нарушаю правила. Вот мое мнение», — цитирует Сака Talksport.

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