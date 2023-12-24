Сака: Хочу извиниться перед Цимикасом, я не хотел этого

Полузащитниквысказался о травме защитника, которую он ему случайно нанес в матче команд (1:1).

«Я слышал, что он попал в больницу, поэтому хочу извиниться перед ним; конечно, я не хотел этого. Для меня ситуация была 50/50, и я шел с ним плечом к плечу. Я этого не видел, но он, должно быть, неудачно упал, я также не заметил, что он врезался в Клоппа. Я был сосредоточен на том, чтобы бежать вперед, потому что не считал, что нарушаю правила. Вот мое мнение», — цитирует Сака Talksport.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 39-ю очками в активе. «Арсенал» — на 1-й позиции (40 баллов).