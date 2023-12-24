Рэтклифф: Мы все хотим, чтобы «Манчестер Юнайтед» вернулся на самую вершину мирового футбола

Миллиардерпрокомментировал покупку 25 процентов акций

«Как уроженец Манчестера и болельщик клуба на протяжении всей жизни, я очень рад, что нам удалось договориться с руководством "Манчестер Юнайтед" о передаче нам полномочий по спортивным вопросам клуба. Несмотря на то что коммерческий успех клуба всегда обеспечивал наличие средств для завоевания трофеев, в последнее время этот потенциал не был полностью раскрыт. Мы будем использовать глобальные знания, опыт и таланты всей группы INEOS Sport, чтобы способствовать дальнейшим улучшениям в клубе, а также предоставим средства для будущих инвестиций в "Олд Траффорд".

Мы будем работать на долгосрочную перспективу и понимаем, что впереди нас ждёт тяжёлая работа, к которой мы подойдём со строгостью, профессионализмом и страстью. Мы стремимся сотрудничать со всеми в клубе — с советов директоров, с персоналом, игроками и болельщиками, чтобы помочь клубу двигаться вперёд.

Наши общие цели ясны: мы все хотим, чтобы "Манчестер Юнайтед" вернулся туда, где нам и место, на самую вершину европейского и мирового футбола», — цитирует Рэтклиффа пресс-служба клуба.

После 17-ти туров манкунианцы идут на седьмом месте в АПЛ с 28 очками. В последней игре «МЮ» уступил в гостях «Вест Хэму» со счетом 0:2.